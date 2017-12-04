Проспект Молодежный полностью откроют после проверки комиссией
Проспект Молодежный полностью откроется после реконструкции по завершении приемки. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Проспект Молодежный полностью откроется после реконструкции по завершении приемки. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Радостное для многих нижегородцев событие произошло в минувшие выходные: проспект Молодежный частично открыли для автомобилей. Однако пока водителям удалось проехать лишь по участку от улицы Краснодонцев до станции Петряевка.
Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчик завершил работы по государственному контракту в установленный срок — 30 ноября 2017 года.
— В настоящее время работает приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. По завершении процедурных вопросов проспект будет полностью открыт для движения, в том числе и маршрутного транспорта, — пояснили в ведомстве, не уточнив, о каких сроках идет речь.
К слову, на 6 декабря запланирован визит Владимира Путина в Нижний Новгород — не исключено, что проспект Молодежный откроют именно в этот день.