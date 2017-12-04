Проспект Молодежный полностью откроют после проверки комиссией

Источник: РИА "Новости"

Радостное для многих нижегородцев событие произошло в минувшие выходные: проспект Молодежный частично открыли для автомобилей. Однако пока водителям удалось проехать лишь по участку от улицы Краснодонцев до станции Петряевка.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчик завершил работы по государственному контракту в установленный срок — 30 ноября 2017 года.

— В настоящее время работает приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. По завершении процедурных вопросов проспект будет полностью открыт для движения, в том числе и маршрутного транспорта, — пояснили в ведомстве, не уточнив, о каких сроках идет речь.