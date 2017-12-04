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19:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе установят 10 светофоров со звуком

В следующем году будет оборудовано порядка десяти светофоров со звуковыми сигналами. Инициатива рассчитана на незрячих, которые каждый день рискуют жизнью, переходя дороги.

Источник: Actualitati.md

В столице установлено 187 светофоров, из которых лишь 7 имеют звуковые сигналы. Переоборудование одного светофора обходится в 43 тысячи леев.

Уже в следующем году звуковые светофоры появятся на десяти перекрестках.

По данным Ассоциации незрячих, в Молдове проживают более 9 тысяч человек с проблемами зрения.

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