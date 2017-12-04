В Кишиневе установят 10 светофоров со звуком
В следующем году будет оборудовано порядка десяти светофоров со звуковыми сигналами. Инициатива рассчитана на незрячих, которые каждый день рискуют жизнью, переходя дороги.
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В следующем году будет оборудовано порядка десяти светофоров со звуковыми сигналами. Инициатива рассчитана на незрячих, которые каждый день рискуют жизнью, переходя дороги.
В столице установлено 187 светофоров, из которых лишь 7 имеют звуковые сигналы. Переоборудование одного светофора обходится в 43 тысячи леев.
Уже в следующем году звуковые светофоры появятся на десяти перекрестках.
По данным Ассоциации незрячих, в Молдове проживают более 9 тысяч человек с проблемами зрения.