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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Названа самая пьющая страна Европы

И страна, которая меньше всего тратит денег на алкоголь.

В Европе подсчитали, сколько жители стран Евросоюза тратя на алкоголь. Оказалось, что за весь прошлый год европейцы потратили на спиртные напитки почти 130 миллиардов евро.

При этом первое место среди пьющих стран занимает Эстония. Население этой страны тратит на алкоголь 5,6% всех потребительских расходов. Вслед за эстонцами следуют жители соседних балтийских стран. В Латвии этот показатель составляет 4,8%, а в Литве — 4,2%.

На четвертом месте расположилась Чехия. Жители этой республики ежегодно тратят 3,6% всех доходов на спиртное, пишет «Ридус».

Отметим, что меньше всего выпивают жители Испании. Здесь население тратит на выпивку всего 0,9% своих доходов.

В целом, по данным аналитиков, доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе.

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