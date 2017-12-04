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18:35 (мск), источник: Informburo.kz

О погоде 5 декабря рассказали синоптики

На большей территории республики сохранится сильный ветер, пройдут осадки. В трёх регионах объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 81% 771 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Informburo.kz

В республике синоптики обещают снег, туман, гололедицу и усиление ветра.

Прогноз погоды на 5 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ночью переменная облачность, без осадков, днём — снег. Ночью ожидается 11−13 мороза, днём от -2 до -4 градусов по Цельсию.

В Алматы снег. Ночью ожидается 5−7 мороза, днём от -1 до -3 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается местами туман, усиление ветра 15−20 м/с. Ночью ожидается от -11 до -16 градусов, днём температура составит от -1 до -6 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман, днём ветер 18 м/с. Ночью от -3 до -8 градусов, днём от -1 до -6 градусов по Цельсию.

В Алматинской области снег. Местами ожидается туман, гололедица. Ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 18−23 м/с. Столбик термометра в тёмное время суток будет колебаться от 7 до 9 мороза, днём — от -2 до -4 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Местами усилится ветер 15−20 м/с. Температурный фон ночью составит от 0 до -5 градусов, днём от -2 до +3 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха составит от -15 до -20 градусов ночью и от -7 до -12 градусов днём.

В Жамбылской области ожидается снег, туман, гололедица. Температура воздуха составит от -5 до -10 градусов ночью и от 0 до -5 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области дождь со снегом. Местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение: местами снег, метель порывы ветра до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днём ожидается от -2 до +3 градусов.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха от -10 до -15 градусов по Цельсию, днём от -7 до -12 градусов.

В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Ночью на территории региона ожидается от -5 до -10 градусов, днём от 0 до -5 градусов.

В Кызылординской области снег, переменная облачность. Местами туман — объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов по Цельсию, днём составит от -2 до -7 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Ночная температура воздуха от -1 до -6 градусов. Температурный фон днём составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области снег. Температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, днём ожидается 3−8 мороза.

В Северо-Казахстанской области снег. Местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от -9 до -15 градусов, днём от 0 до -5 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области снег, туман, гололедица. Температура ночью от -5 до -10 градуса, днём 1−6 мороза.

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