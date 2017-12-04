Врачи рассказали о последствиях ожирения
Исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что имеющиеся оценки смертности от ожирения являются недооцененными. Об этом сообщается в
Исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что имеющиеся оценки смертности от ожирения являются недооцененными. Об этом сообщается в
Однако при этом не учитывалось влияние других факторов, которые могли увеличивать смертность и при этом способствовать снижению веса.
Ученые проанализировали данные, полученные в ходе HUNT долговременное популяционное исследование, проведенное в Норвегии, в котором приняли участие 130 тысяч человек. Возможное влияние большинства посторонних факторов специалисты исключили благодаря взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) родителей и их детей.
Показано, что увеличение массы тела увеличивало риск преждевременной смерти, при этом результаты предыдущих исследований недооценили степень негативного влияния лишнего веса.