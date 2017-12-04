Врачи рассказали о последствиях ожирения

Однако при этом не учитывалось влияние других факторов, которые могли увеличивать смертность и при этом способствовать снижению веса.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе HUNT долговременное популяционное исследование, проведенное в Норвегии, в котором приняли участие 130 тысяч человек. Возможное влияние большинства посторонних факторов специалисты исключили благодаря взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) родителей и их детей. Из-за генетического наследования потомки были склонны иметь такой же вес, как их матери или отцы.