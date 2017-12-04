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19:10 (мск), источник: Actualitati.md

Врачи рассказали о последствиях ожирения

Исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что имеющиеся оценки смертности от ожирения являются недооцененными. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Однако при этом не учитывалось влияние других факторов, которые могли увеличивать смертность и при этом способствовать снижению веса.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе HUNT долговременное популяционное исследование, проведенное в Норвегии, в котором приняли участие 130 тысяч человек. Возможное влияние большинства посторонних факторов специалисты исключили благодаря взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) родителей и их детей. Из-за генетического наследования потомки были склонны иметь такой же вес, как их матери или отцы.

Показано, что увеличение массы тела увеличивало риск преждевременной смерти, при этом результаты предыдущих исследований недооценили степень негативного влияния лишнего веса.

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