Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Прокуратура проверит недопуск инвалидов с собаками в автобус
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Лолита станцевала в аэропорту в платье-ночнушке и удивила людей
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
18:38 (мск), источник: Tengrinews

Родился первый человек, который проживет 1000 лет — ученый

Известный британский геронтолог, доктор Обри де Грей заявил, что первый «человек-миллениум», который доживет до 1000 лет, уже появился на свет. Об этом он сказал на прошедшей недавно конференции Virtual Futures в Лондоне, сообщает «Популярная механика».

Соучредитель исследовательского фонда SENS также считает, что в течение ближайших 20 лет наука найдет способ качественно усовершенствовать терапию, направленную на устранение возрастных изменений организма.

«Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 000 человек во всем мире. Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается научному и технологическому вмешательству», — сказал ученый.

По словам геронтолога, для победы над старостью лидеры всех стран планеты должны единогласно поддержать предложенную им инициативу и бороться с биологическим старением сообща — лишь тогда у человечества появится шанс если не на бессмертие, то хотя бы на старость, лишенную болезней и хлопот.

Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться со старением путем изучения семи главных проблем, среди которых атрофия тканей, раковые клетки, митохондриальные мутации, усиление внеклеточного матрикса, внеклеточные скопления, внутриклеточные скопления, механизмы клеточной смерти.

Британский специалист поставил своей целью поиска средства, которое избавило бы человечество от биологического старения. Он убежден, что существование мира, в котором возрастные заболевания попросту не существуют — это реальность.

«На первый взгляд подобные заявления звучат как научная фантастика, однако уже в 2017 году ученые совершили значительный прорыв в области исследований методов борьбы со старением. В августе они даже обнаружили особое молекулярное соединение, которое помогает организму бороться со старением. А в октябре новая терапия с использованием стволовых клеток помогла существенно омолодить организм пациентов», — говорится в статье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Родился первый человек, который проживет 1000 лет - ученый
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь