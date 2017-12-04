Родился первый человек, который проживет 1000 лет — ученый

Соучредитель исследовательского фонда SENS также считает, что в течение ближайших 20 лет наука найдет способ качественно усовершенствовать терапию, направленную на устранение возрастных изменений организма.

«Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 000 человек во всем мире. Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается научному и технологическому вмешательству», — сказал ученый.

По словам геронтолога, для победы над старостью лидеры всех стран планеты должны единогласно поддержать предложенную им инициативу и бороться с биологическим старением сообща — лишь тогда у человечества появится шанс если не на бессмертие, то хотя бы на старость, лишенную болезней и хлопот.

Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться со старением путем изучения семи главных проблем, среди которых атрофия тканей, раковые клетки, митохондриальные мутации, усиление внеклеточного матрикса, внеклеточные скопления, внутриклеточные скопления, механизмы клеточной смерти.

Британский специалист поставил своей целью поиска средства, которое избавило бы человечество от биологического старения. Он убежден, что существование мира, в котором возрастные заболевания попросту не существуют — это реальность.