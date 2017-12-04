Известная волгоградская ВИЧ-диссидентка уволена с должности врача

«Меня попросили уволиться по собственному желанию… Я иду против системы, и в этом вся причина», — считает Ковех.

Ольга Ковех — одна из самых известных ВИЧ-диссиденток в России. Она ведет активную переписку в соцсетях как с ВИЧ-положительными, так и с ВИЧ-отрицательными людьми, активно распространяя популярные тезисы о том, что ВИЧ придуман в США для заработка на ВИЧ-положительных людях. В октябре 2017 года Ковех получила титул члена-корреспондента ВРАЛ (ВРунической Академии Лженаук), заняв третье место в народном голосовании научно-популярного портала antropogenez.ru.