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18:42 (мск), источник: Газета.Ру

Известная волгоградская ВИЧ-диссидентка уволена с должности врача

Врач-терапевт Ольга Ковех, являющаяся одной из самых известных ВИЧ-диссиденток России, уволилась из медицинского пункта на железнодорожном вокзале «Волгоград-1», сообщается на местном портале V1.

«Меня попросили уволиться по собственному желанию… Я иду против системы, и в этом вся причина», — считает Ковех.

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Ольга Ковех — одна из самых известных ВИЧ-диссиденток в России. Она ведет активную переписку в соцсетях как с ВИЧ-положительными, так и с ВИЧ-отрицательными людьми, активно распространяя популярные тезисы о том, что ВИЧ придуман в США для заработка на ВИЧ-положительных людях. В октябре 2017 года Ковех получила титул члена-корреспондента ВРАЛ (ВРунической Академии Лженаук), заняв третье место в народном голосовании научно-популярного портала antropogenez.ru.

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