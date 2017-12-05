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08:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на новогодних каникулах организуют 4,5 тыс мероприятий

В бесплатных мероприятиях примут участие дети из социально незащищенных семей.

Источник: РИА "Воронеж"

В дни новогодних и рождественских каникул в Воронеже пройдет более 4,5 тыс. праздничных мероприятий. Об этом на еженедельной планерке в мэрии рассказала руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. В 2017 году бесплатные новогодние мероприятия запланировали и для детей из социально незащищенных семей. В 2016 году елки устраивали только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— В этом году мы расширили целевую аудиторию и планируем привлечь детей из малоимущих и многодетных семей, — отметила Любовь Кулакова.

Всего в празднествах примут участие дети из 5 тыс. социально незащищенных семей и 1249 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, например, 25 и 26 декабря в воронежском ТЮЗе бесплатно покажут спектакль «Кошкин дом».

Праздничное мероприятие «Под рождественской звездой» впервые пройдет в Воронеже на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» 14 января. Организаторами выступят городское управление образования и молодежной политики совместно с Воронежской епархией. Эта елка пройдет для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

В воронежском Дворце творчества детей и молодежи 2 и 3 января пройдут благотворительные детские праздники «Зажигаем огоньки надежды». Выручка от продажи билетов позволит 568 ребятам из малообеспеченных семей посетить представления.

По словам руководителя городского управления образования и молодежной политики, детям из малоимущих и многодетных семей и детям, которых воспитывают мамы-одиночки, новогодние подарки вручат в территориальных органах социальной защиты.

Новогодние утренники пройдут в воронежских общеобразовательных учреждениях с 22 по 30 декабря. С 27 декабря по 8 января воронежские школьники отправятся на зимние каникулы.

Во время длинных выходных мэрия совместно с управами районов запланировали массовые культурно-оздоровительные мероприятия. Это праздники во дворах, зимние турниры по мини-футболу, соревнования по фигурному катанию, лыжным гонкам и хоккею.

— При наступлении благоприятных погодных условий возле образовательных учреждений города будет залито более 90 катков. Всего, по предварительным подсчетам, в праздничных мероприятиях города примут участие более 150 тыс. юных жителей Воронежа, — отметила Любовь Кулакова.

На время массовых праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности. Так, территория новогодних елок будет огорожена и обследована сотрудниками частных охранных мероприятий. Безопасность детей будут обеспечивать органы Роспотребнадзора, МЧС и МВД.

Информацию о возникающих террористических угрозах и других чрезвычайных ситуациях следует сообщать в:

дежурную службу УФСБ по телефону 8 (473) 255 04 44;.

аппарат оперативного штаба по телефону 8 (473) 222 98 76;.

дежурную часть ГУ МВД по телефону 8 (473) 255 17 51;.

дежурную часть ЮВ ЛУ МВД России на транспорте по телефону 8 (473) 265 68 74;.

дежурную службу управления Росгвардии по телефону 8 (473) 241 27 24;.

правительство Воронежской области через приемную губернатора по телефону 8 (473) 255 27 37.

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В Воронеже на новогодних каникулах организуют 4,5 тыс мероприятий
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