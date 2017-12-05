Чтение вслух помогает запоминанию: новое исследование
Как показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Уотерлу (Канада), человеку проще запомнить
Как показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Уотерлу (Канада), человеку проще запомнить
Ученые показали, что произнося текст, проговаривая его вслух, мы лучше запоминаем — это помогает воспоминаниям откладываться в долговременной памяти. «Это исследование подтверждает, что научение и запоминание выигрывают от активной вовлеченности человека», — отметил Колин Маклауд, соавтор новой работы. Кратко о результатах работы сообщается в
В исследовании тестировались четыре метода для заучивания письменной информации: добровольцы либо читали в тишине, либо слышали, как читает
По словам Маклауда, исследование предполагает, что активность — среди прочих факторов — способствует запоминанию. Так, человек хорошо запоминает звук собственного голоса и ассоциирует информацию с самим собой. Маклауд добавил, что упражнения и движения также являются важными строительными блоками для хорошей памяти.
Новое исследование было опубликовано в журнале Memory.