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09:20 (мск), источник: Популярная механика

Чтение вслух помогает запоминанию: новое исследование

Как показало новое исследование, проведенное специалистами из Университета Уотерлу (Канада), человеку проще запомнить что-либо, если он прочитает это вслух.

Источник: John-Mark Kuznietsov

Ученые показали, что произнося текст, проговаривая его вслух, мы лучше запоминаем — это помогает воспоминаниям откладываться в долговременной памяти. «Это исследование подтверждает, что научение и запоминание выигрывают от активной вовлеченности человека», — отметил Колин Маклауд, соавтор новой работы. Кратко о результатах работы сообщается в пресс-релизе на портале NeuroscienceNews.

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В исследовании тестировались четыре метода для заучивания письменной информации: добровольцы либо читали в тишине, либо слышали, как читает кто-то другой, либо слушали запись собственного голоса, либо же читали текст вслух в реальном времени. Результаты 95 участников эксперимента показали, что эффект воспроизведения (production effect) при чтении информации вслух приводил к наилучшему запоминанию.

По словам Маклауда, исследование предполагает, что активность — среди прочих факторов — способствует запоминанию. Так, человек хорошо запоминает звук собственного голоса и ассоциирует информацию с самим собой. Маклауд добавил, что упражнения и движения также являются важными строительными блоками для хорошей памяти.

Новое исследование было опубликовано в журнале Memory.

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