Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года»

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Среди кандидатов — президент США Дональд Трамп, предедатель КНР Си Цзиньпин, председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер. Из бизнесменов в список попал только гендиректор онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, «ставший самым богатым человеком мира и продолжающий расширять свою всемирную розничную империю».

Также в списке Dreamers — «поколение мечты». Так Time назвал детей незаконных иммигрантов в США, статус которых под угрозой из-за намерения Трампа отменить действие распоряжения президента Обамы «Отложенные действия в отношении прибывших в детском возрасте», позволявшего им оставаться в США, учиться и работать.

В топ-10 попала режиссер очень успешного фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, игрок американского футбола Колин Каперник, отказавшийся стоять во время исполнения гимна США в знак протеста против расизма и движение против харассмента #MeToo, возникшее на волне скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна.