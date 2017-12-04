Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Интимная пластика: три реальные истории
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
10 стран с самой дешевой ипотекой
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Ирина Безрукова в небесно-голубом платье посетила бал-маскарад
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
19:43 (мск), источник: Ведомости

Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года»

Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года» 2017 года. Окончательное решение объявят в среду, 6 декабря, в утреннем эфире передачи Today на NBC.

Источник: Reuters

Среди кандидатов — президент США Дональд Трамп, предедатель КНР Си Цзиньпин, председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер. Из бизнесменов в список попал только гендиректор онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, «ставший самым богатым человеком мира и продолжающий расширять свою всемирную розничную империю».

Также в списке Dreamers — «поколение мечты». Так Time назвал детей незаконных иммигрантов в США, статус которых под угрозой из-за намерения Трампа отменить действие распоряжения президента Обамы «Отложенные действия в отношении прибывших в детском возрасте», позволявшего им оставаться в США, учиться и работать.

В топ-10 попала режиссер очень успешного фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, игрок американского футбола Колин Каперник, отказавшийся стоять во время исполнения гимна США в знак протеста против расизма и движение против харассмента #MeToo, возникшее на волне скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

В 2016 г. Time признал человеком года избранного тогда 45-го президента США Дональда Трампа, назвав его «президентом разделенных штатов Америки». В 2015 г. человеком года стала канцлер Германии Ангела Меркель, в 2014 г. — люди, борющиеся с вирусом Эбола, в 2013 г. — папа римский Франциск, а в 2012 г. — президент США Барак Обама. Президент России Владимир Путин удостоился этого звания однажды — в 2007 г., президент СССР Михаил Горбачев — дважды, Президент России Владимир Путин удостоился этого звания однажды — в 2007 г., первый президент России Борис Ельцин — ни разу.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Во что Герман Греф превратил Сбербанк за 10 лет
Сотовые операторы готовятся к ценовым войнам
Улюкаев попросил суд оправдать его
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
ФАС раскрыла сговор на торгах Минобороны и ФСИН
СМИ: Абрамович предложит Слуцкому работу в «Челси»
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь