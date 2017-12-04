Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года»
Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года» 2017 года. Окончательное решение объявят в среду, 6 декабря, в утреннем эфире передачи Today на NBC.
Журнал Time назвал 10 кандидатов на звание «человека года» 2017 года. Окончательное решение объявят в среду, 6 декабря, в утреннем эфире передачи Today на NBC.
Среди кандидатов — президент США Дональд Трамп, предедатель КНР Си Цзиньпин, председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер. Из бизнесменов в список попал только гендиректор
Также в списке Dreamers — «поколение мечты». Так Time назвал детей незаконных иммигрантов в США, статус которых под угрозой
В 2016 г. Time признал человеком года избранного тогда 45-го президента США Дональда Трампа, назвав его «президентом разделенных штатов Америки». В 2015 г. человеком года стала канцлер Германии Ангела Меркель, в 2014 г. — люди, борющиеся с вирусом Эбола, в 2013 г. — папа римский Франциск, а в 2012 г. — президент США Барак Обама. Президент России Владимир Путин удостоился этого звания однажды — в 2007 г., президент СССР Михаил Горбачев — дважды, Президент России Владимир Путин удостоился этого звания однажды — в 2007 г., первый президент России Борис Ельцин — ни разу.