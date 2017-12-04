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20:45 (мск), источник: Publika.md

Зимние праздники начались: в столице зажгли новогоднюю иллюминацию

Дан официальный старт зимним праздникам. За несколько секунд площадь Великого национального собрания преобразилась.

Источник: Publika.md

Праздничными гирляндами украсили главную ёлку страны и Триумфальную арку.

На убранство ёлки ушло 1150 шаров и четыре километра гирлянд. Высота дерева 17 метров. Более 50 лет оно росло в одном из частных дворов на Ботанике.

Праздничные мероприятия сопровождались праздничным концертом, на котором присутствовала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Отметим, в ближайшие дни на улице 31 августа установят открытии каток. Также там планируют организовать рождественскую ярмарку.

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