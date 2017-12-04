Зимние праздники начались: в столице зажгли новогоднюю иллюминацию
Дан официальный старт зимним праздникам. За несколько секунд площадь Великого национального собрания преобразилась.
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Дан официальный старт зимним праздникам. За несколько секунд площадь Великого национального собрания преобразилась.
Праздничными гирляндами украсили главную ёлку страны и Триумфальную арку.
На убранство ёлки ушло 1150 шаров и четыре километра гирлянд. Высота дерева 17 метров. Более 50 лет оно росло в одном из частных дворов на Ботанике.
Праздничные мероприятия сопровождались праздничным концертом, на котором присутствовала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
Отметим, в ближайшие дни на улице 31 августа установят открытии каток. Также там планируют организовать рождественскую ярмарку.