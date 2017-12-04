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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Психологи рассказали, для всех ли хороши объятия

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объятия дают человеку чувство защиты, покоя и доверия, помогают лечить аутизм у детей, но и в этом вопросе нужно знать меру, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рассказали РИА Новости психологи.

Источник: РИА Новости

Международный день объятий отмечается 4 декабря.

Минимум 8 раз

Эксперт междисциплинарной кафедры сексологии Анна Котенева рассказала, что человеку рекомендуется обниматься не менее восьми раз в день.

Объятия — это желание показать человеку свое отношение и дать возможность человеку обрести в этом состоянии чувство уверенности, чувство покоя, доверия, любви.

«Что касается отношений мужчины и женщины или воспитания ребенка, в психологии принято считать, что залогом хороших отношений может являться не менее восьми знаков внимания в течение дня. Конечно, предполагаются объятия. Это дает чувство защиты. Обниматься нужно чаще — никому это не навредило», — заявила собеседница агентства.

Могут и побить

Психолог Юрий Вяльба предостерегает от злоупотреблений такими практиками. По словам эксперта, нельзя приучать ребенка к объятиям посторонних людей.

Ребенок — доверчивое существо, и не только люди, которые имеют позитивные намерения, могут обнимать, но и люди с не очень хорошими помыслами. Во всем нужна мера.
Юрий Вяльба
Психолог

По его словам, Россию можно отнести к странам, где объятия являются частью культуры — знаком радушия, при этом западная культура объятий не близка жителям таких стран, как Корея, Китай, Япония.

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«Есть культуры, в которых объятия не приняты. Да и в тех культурах, где это является традицией, немало людей, которые испытывают дискомфорт, когда нарушаются их личные границы. Для них это дико. Объятия в таких случаях могут приводить к конфликту — они должны происходить только при взаимном согласии», — заметил эксперт.

По его словам, личные границы составляют около 25 сантиметров, и если человек не привык к объятиям, к примеру, из-за того, что такой традиции не было в семье, то и нарушать границы не стоит.

«Если, к примеру, на улице попытаться кого-нибудь обнять, то вас в сумасшедший дом сдадут как минимум, а в худшем случае побьют», — сказал Вяльба.

Терапевтический эффект

Психолог Алексей Степанов рассказал, что объятия могут оказывать лечебный эффект в ряде ситуаций, а их отсутствие может негативно влиять на состояние. Так, по его словам, эксперименты на животных показали, что лишение возможности взаимодействовать оказывает негативное влияние на популяцию.

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Он отметил, что во многих культурах телесному контакту уделяется особое внимание: где-то принято при встрече тереться носами, где-то — щеками, популярны и простые объятия при встрече — это передает позитивную информацию. С объятиями связан и один из наиболее эффективных методов лечения аутизма у детей.

«Холдинг-терапия заключается в том, что мать берет ребенка на руки и удерживает его в объятиях, стараясь установить с ним зрительный контакт. Со стороны процедура выглядит жутко, потому что ребенок всячески сопротивляется. Женщину в этот момент поддерживает специалист или родственник. Замечено, что ребенок никогда не превышает силу настолько, чтобы вырваться, все дети остаются, и через довольно продолжительное время сопротивления контакт устанавливается. Через несколько процедур происходит улучшение», — рассказал эксперт.

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