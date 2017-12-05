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13:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды

Коллекция писем голливудской актрисы Греты Гарбо, выставленная на аукцион Sotheby’s в Лондоне, проливает свет на личную жизнь кинозвезды. Актриса признается, что почти всегда чувствовала себя одинокой.

В 36-ти письмах, написанных в 1930-е — 1940-е годы, Гарбо предстает как одинокая и изолированная от мира женщина.

Несмотря на свою огромную популярность, Гарбо всегда старалась держаться подальше от журналистов и оставалась загадкой для публики вплоть до своей смерти в 1990 году.

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В письмах, адресованных своему близкому другу в Швеции и написанных между 1940 и 1945 годами, Гарбо рассказывает о своей депрессии и о том, как она не решалась променять шведскую глубинку на Беверли-Хиллз.

«Последние несколько дней здесь были серыми, и я много думала о [шведском замке] Тистад. О том, как мы проводили там лето, когда идет дождь, и нас окутывает приятная меланхолия», — вспоминает актриса.

Она признается, что почти всегда чувствует себя одинокой и часто предпочитает разговаривать сама с собой.

«Я еду на пляж и иду на прогулки, и это всегда замечательно. Именно так», — отмечает звезда в письме к шведской графине Марте Вахтмейстер в 1939 году.

Гарбо также писала о своем недовольстве изменениями, внесенными в сюжет фильма «Двуликая женщина» (1941), в котором она сыграла последнюю из своих ярчайших ролей.

«Помимо других абсурдных деталей, они женят меня в 759-й раз», — возмущается она.

Гарбо снялась в 28 фильмах, ее называли «богиней», при этом она слыла одной из самых известных затворников Голливуда. Она отказывалась от интервью, автографов, премьер и писем поклонников все время, пока жила на Беверли-Хиллз.

После ухода из кинематографа (Гарбо на тот момент не было и 40 лет) она переехала в Нью-Йорк и жила в одиночестве в квартире на Манхэттене. Она никогда не вышла замуж, и у нее не было детей.

Коллекция писем была сохранена друзьями актрисы, их стартовая стоимость оценивается в 20−27 тыс. долларов. Торги должны пройти 12 декабря.

В 2012 году на аукционе были проданы личные вещи Гарбо, в том числе одежда, украшения и кровать, на которой она спала. Некоторые лоты ушли с молотка по цене, в 10 раз превышающей изначальную оценку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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