Последний сезон «Карточного домика» снимут без Кевина Спейси

Источник: AFP 2017

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Актер Кевин Спейси не будет принимать участие в последнем сезоне сериала «Карточный домик». Об этом сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на компанию Netflix.

Всего в шестом сезоне сериала будет восемь серий, в то время как в предыдущих сезонах было по 13 серий. Производство сериала будет возобновлено в 2018 году.

В конце ноября создатели сериала сообщили, что съемки последнего сезона американского сериала «Карточный домик» отложены еще на две недели.

Съемки «Карточного домика» были приостановлены после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси, сыгравшего в сериале главного героя — Фрэнка Андервуда, в сексуальных домогательствах.