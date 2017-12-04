Дети умершей в Хургаде белоруски скоро отправятся в Беларусь

Чернецкая умерла от сердечного приступа в больнице Хургады 18 ноября. С тех пор ее малолетние дети находятся под присмотром египетского орфи-мужа и его официальной жены. Женщина почти год жила с детьми в своей квартире в Хургаде. Полиция Египта по факту ее смерти предоставила в посольство Беларуси справку, что криминального следа в этом деле нет.
«Посольство завершило выполнение сложных юридических процедур для организации отправки в Беларусь несовершеннолетних детей белоруски, скончавшейся в Египте», — сказали в диппредставительстве.
Там также сообщили, что в настоящее время самочувствие 5-летнего Матвея и 4-летней Екатерины хорошее.
«Они переданы белорусским представителям, и в ближайшее время вылетят в Беларусь», — сообщили в посольстве.
Как ранее сообщал Sputnik, Чернецкая 23 ноября была похоронена на христианском кладбище в Хургаде.
Отец детей умершей в Хургаде белоруски отказался лететь за ними.