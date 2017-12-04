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22:59 (мск), источник: Sputnik.by

Дети умершей в Хургаде белоруски скоро отправятся в Беларусь

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Малолетние дети скончавшейся в египетском городе Хургада белорускиОльги Чернецкой в ближайшее время отправятся в Беларусь, сообщили Sputnik в посольстве республики в Египте.

Источник: Sputnik.by

Чернецкая умерла от сердечного приступа в больнице Хургады 18 ноября. С тех пор ее малолетние дети находятся под присмотром египетского орфи-мужа и его официальной жены. Женщина почти год жила с детьми в своей квартире в Хургаде. Полиция Египта по факту ее смерти предоставила в посольство Беларуси справку, что криминального следа в этом деле нет.

«Посольство завершило выполнение сложных юридических процедур для организации отправки в Беларусь несовершеннолетних детей белоруски, скончавшейся в Египте», — сказали в диппредставительстве.

Там также сообщили, что в настоящее время самочувствие 5-летнего Матвея и 4-летней Екатерины хорошее.

«Они переданы белорусским представителям, и в ближайшее время вылетят в Беларусь», — сообщили в посольстве.

Как ранее сообщал Sputnik, Чернецкая 23 ноября была похоронена на христианском кладбище в Хургаде.

Отец детей умершей в Хургаде белоруски отказался лететь за ними.

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