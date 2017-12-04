Дети умершей в Хургаде белоруски скоро отправятся в Беларусь

Чернецкая умерла от сердечного приступа в больнице Хургады 18 ноября. С тех пор ее малолетние дети находятся под присмотром египетского орфи-мужа и его официальной жены. Женщина почти год жила с детьми в своей квартире в Хургаде. Полиция Египта по факту ее смерти предоставила в посольство Беларуси справку, что криминального следа в этом деле нет.