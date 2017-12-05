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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области проверяют Систему 112 перед постоянной эксплуатацией

В конце декабря пройдут приемочные испытания.

Этого события ждут многие экстренные службы. По сути, введение Системы-112 серьезно упростит работу. Будет единая координация при ЧП, ДТП и прочих происшествиях. Но самое главное, это будет намного удобней для волгоградцев. По единому номеру можно вызвать любые экстренные и оперативные службы.

Но чтобы система заработала, нужна серьезная подготовка. И на территории Волгоградской области ее уже полностью провели. Во всех районах установили необходимое оборудование с программным обеспечением, организовали каналы связи и информационное взаимодействие с Центром обработки вызовов — он будет находиться в Волгограде.

13 по 15 ноября прошли предварительные испытания единого номера «112». В конце декабря пройдут государственные испытания. После них система будет находится в опытной эксплуатации. А в июне 2018 года, как раз перед ЧМ-2018, начнется ее постоянная эксплуатация.

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