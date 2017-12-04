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4 декабря, источник: BFM.ru

Названы самые пьющие европейские страны

Больше всего на алкоголь тратят в Прибалтике, меньше всего — в Испании.

Источник: AP 2017

Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.

По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза.
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Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе, передает РИА Новости.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.

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