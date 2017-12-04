Названы самые пьющие европейские страны

Источник: AP 2017

Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.

По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза.

Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе, передает РИА Новости.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.