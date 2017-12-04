Названы самые пьющие европейские страны
Больше всего на алкоголь тратят в Прибалтике, меньше всего — в Испании.
Больше всего на алкоголь тратят в Прибалтике, меньше всего — в Испании.
Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.
Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе, передает РИА Новости.
Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.
Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.