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03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Аптека во Владивостоке ответит за отсутствие лекарств

Житель Владивостока обратился в прокуратуру с жалобой на одну из аптек, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.

Сотрудники провели проверку аптеки по улице Баляева, 60 и выявили некоторые нарушения — на момент проверки в аптеке не оказалось ряда лекарств, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, как того требует российское законодательство.

В связи с этим, прокурор, согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» направил заявление в арбитражный суд о привлечении организации к административной ответственности.

Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Таисия Масина.

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