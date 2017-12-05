Аптека во Владивостоке ответит за отсутствие лекарств
Житель Владивостока обратился в прокуратуру с жалобой на одну из аптек, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.
Житель Владивостока обратился в прокуратуру с жалобой на одну из аптек, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.
Сотрудники провели проверку аптеки по улице Баляева, 60 и выявили некоторые нарушения — на момент проверки в аптеке не оказалось ряда лекарств, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, как того требует российское законодательство.
В связи с этим, прокурор, согласно Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» направил заявление в арбитражный суд о привлечении организации к административной ответственности.
Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Таисия Масина.