Аптека во Владивостоке ответит за отсутствие лекарств

Сотрудники провели проверку аптеки по улице Баляева, 60 и выявили некоторые нарушения — на момент проверки в аптеке не оказалось ряда лекарств, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, как того требует российское законодательство.