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20:44 (мск), источник: Известия

Цены на игрушки обогнали инфляцию в четыре раза

Перед новогодними праздниками детские товары ждет дальнейшее подорожание.

В России подорожали детские игрушки. За год цены на них выросли на 11%, вчетверо обогнав инфляцию. По данным госстатистики, в октябре одна игрушка в среднем стоила 322 рубля. Эксперты отмечают, что перед новогодними праздниками цены вырастут еще больше и россияне станут чаще заказывать в интернете недорогие китайские товары.

О подорожании игрушек свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». Средняя цена на игрушки в октябре 2017-го составила 322 рубля. А год назад была на 11% ниже — 290 рублей. Рост в четыре раза превысил инфляцию, которая, по данным Центробанка на октябрь, составила 2,7%.

Больше всего подорожали пластмассовые игрушки — на 17%, до 194 рублей за единицу товара. Средние потребительские цены на мягкие игрушки выросли почти на 9% — 450 рублей против 414 рублей год назад.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что причина повышения цен — в значительном улучшении качества игрушек, которые продаются в нашей стране.

— Стали следить и за качеством ввозимых товаров, и за тем, какие игрушки производят в России, — пояснил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», Минпромторг создал портал «Сделано для детства», на котором представлены компании, продукции которых можно доверять. Работает государственная комиссия по антиконтрафакту, проводятся регулярные исследования Роскачества.

В Роспотребнадзоре рассказали, что все игрушки должны соответствовать техрегламентам. В службе отметили, что несколько раз в год открывают горячую линию по детской продукции, куда родители могут пожаловаться на некачественные товары. Уточнить, улучшилось ли качество игрушек в этом году, в Роспотребнадзоре не смогли.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что игрушки традиционно дорожают к Новому году, в том числе потому, что из-за большого спроса приходится использовать другие методы логистики.

— Например, если обычно товар доставляют морским или наземным транспортом, то перед Новым годом начинают доставлять его на самолете, чтобы привезти больший объем в те же сроки, а это плюс несколько процентов к стоимости, — пояснила эксперт.

Гендиректор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов считает, что если цены на игрушки будут и дальше расти, потребители начнут искать способы сэкономить, в том числе покупая китайские товары в интернет-магазинах. Хотя этот способ, по его словам, подходит не всем. Многие родители стараются, выбирая товары для детей, обращать внимание не только на цену, но и на качество.

В Минпромторге не успели предоставить оперативные комментарии.

Ранее «Известия» писали, что чиновники рассмотрят инициативу о запрете на ввоз в Россию несертифицированных игрушек и других детских товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах. Этот вопрос поднимут на декабрьском заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По прогнозам экспертов, в 2017 году в страну ввезут более 15 млн единиц детских товаров, приобретенных на зарубежных интернет-площадках.

По данным ФТС, больше всего игрушек в РФ завозят из Китая — 153,3 тыс. т только за девять месяцев этого года. В Роспотребнадзоре отметили, что в 2016—2017 годах специалисты службы выявили более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объем — около 52% — приходится именно на игрушки.

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