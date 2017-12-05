В Перми пройдут памятные мероприятия в годовщину пожара в «Хромой лошади»

Пожар в клубе «Хромая лошадь» стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Зак в апреле 2013 года был приговорен к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.
«Пятого декабря в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе “Хромая лошадь”. Трагедия произошла 8 лет назад. Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций», — говорится в сообщении мэрии Перми.
Для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронены их близкие.