В Башкирии из-за увеличивающегося производства и роста числа автомобилей выбросов вредных веществ в атмосферу становится больше

По данным Министерства природопользования и экологии республики, общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 918,6 тысяч тонн, что на 33,3 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Примерно половина выбросов — от промышленных предприятий, вторая половина — от автомобилей.

Глава природоохранного ведомства Илдар Хадыев на заседании комитета по природопользованию и аграрным вопросам Госсобрания РБ, рассказал, что в регионе появятся еще две автоматические станции контроля загрязнения атмосферы воздуха. Одну из них построят в Сипайлово на территории парка «Кашкадан». Станция будет контролировать выбросы предприятий Лихачевского промышленного узла — «УМПО», «Уфимский фанерный комбинат», «Дубитель», «Уфахимчистка», «УМКК» и другие. Вторую станцию построят в Салавате за счет средств городского бюджета.