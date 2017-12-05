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06:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из-за увеличивающегося производства и роста числа автомобилей выбросов вредных веществ в атмосферу становится больше

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии из-за увеличивающегося производства и роста числа автомобилей возрастает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, пишет РБК Уфа.

По данным Министерства природопользования и экологии республики, общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 918,6 тысяч тонн, что на 33,3 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Примерно половина выбросов — от промышленных предприятий, вторая половина — от автомобилей.

Глава природоохранного ведомства Илдар Хадыев на заседании комитета по природопользованию и аграрным вопросам Госсобрания РБ, рассказал, что в регионе появятся еще две автоматические станции контроля загрязнения атмосферы воздуха. Одну из них построят в Сипайлово на территории парка «Кашкадан». Станция будет контролировать выбросы предприятий Лихачевского промышленного узла — «УМПО», «Уфимский фанерный комбинат», «Дубитель», «Уфахимчистка», «УМКК» и другие. Вторую станцию построят в Салавате за счет средств городского бюджета.

В настоящее время в регионе располагаются четыре станции аналитического контроля: две в Уфе и две в Стерлитамаке. В планах у властей довести количество станций до десяти.

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