Выяснилось, сколько зарабатывают и на что тратят приморцы
Сколько зарабатывают и на что тратят свои кровные жители Приморья, посчитал Приморскстат, сообщает «Deita. ru».
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Сколько зарабатывают и на что тратят свои кровные жители Приморья, посчитал Приморскстат, сообщает «Deita. ru».
Оказывается, зарабатывая 32,5 тысячи рублей (таков средний доход на душу населения Приморского края), приморцы в основном тратятся на покупку товаров и оплату услуг (73% от дохода).
Кроме того, оплата обязательных платежей и взносов составляет 11% заработка. А на увеличение сбережений (покупку ценных бумаг, оплату кредитов, покупку недвижимости) население отдает 8% своих доходов.
Таисия Масина.
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