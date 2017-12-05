Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
12Белый дом Рождества
03:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Овощами и фруктами накормят зверей в нацпарке «Анюйский»

Средства на это выделяет ресторанный холдинг «Тигрус».

Очередную партию овощей и фруктов для копытных, являющихся основой рациона тигра, доставят в нацпарк «Анюйский», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Зима для диких зверей — пора настоящих испытаний на прочность. Для того, чтобы помочь им с наименьшими потерями пережить трудный период, национальный парк «Анюйский» начал зимние комплексные биотехнические мероприятия.

 — Сейчас мы на снегоходах доставляем для животных на постоянные подкормочные места овес и замороженные овощи и фрукты. Подобных площадок в нашем парке восемь. Они пока запущены не все, потому что в «Анюйском» снег лег совсем недавно, — рассказал корреспонденту агентства старший госинспектор национального парка Виктор Боженко. — У каждого вида парнокопытных свои предпочтения. Зерновыми культурами питаются все животные, а вот овощи, помимо кабанов, любят косули и изюбры.

Помогают закупать подкормочный материал руководству парка спонсоры. На протяжении нескольких лет в организации подкормки копытных участвует партнер национального парка — ресторанный холдинг «Тигрус».

 — Руководители холдинга Хенрик Винтер и его супруга Юлия любят путешествовать, и около пяти лет назад посетили наш парк, — уточняет руководитель филиала «Заповедное Приамурье» национального парка «Анюйский» Степан Кирилин. — После того, как супруги познакомились с нашими программами, направленными на экологическое просвещение граждан по сохранению копытных и тигра, решили в них тоже участвовать.

Третий год «Тигрус» выделяет средства на поддержание амурского хищника, на что направлен специальный благотворительный Tigrus Project, в рамках которого ежемесячно собираются в ресторанах холдинга «тигриные средства» и направляются в парк «Анюйский».

 — В этом году «Тигрус» помог также улучшить условия труда наших инспекторов. На выделенные средства мы закупили спецодежду и бытовую утварь, требующуюся во время рейдов, а также продукты питания, — отметил Кирилин. —  Взамен мы отправляем фотографии животных с ловушек, расставленных в нашем парке. За счет этого «Тигрус» привлекает новых посетителей в свои заведения.

Национальный парк «Анюйский» создан в декабре 2007 года, занимая 430 тыс. га площади на западном макросклоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй — крупного правого притока Амура.

Парк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с остальной частью ареала.

По данным учета, в национальном парке «Анюйский» обитает около 16 тигров. Очередной учет полосатых хищников начнется в феврале следующего года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мост на Сахалин спроектируют за 7 млрд руб
Овощами и фруктами накормят зверей в нацпарке «Анюйский»
В США запретили въезд гражданам шести стран
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Би-би-си: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь