Овощами и фруктами накормят зверей в нацпарке «Анюйский»

Очередную партию овощей и фруктов для копытных, являющихся основой рациона тигра, доставят в нацпарк «Анюйский», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Зима для диких зверей — пора настоящих испытаний на прочность. Для того, чтобы помочь им с наименьшими потерями пережить трудный период, национальный парк «Анюйский» начал зимние комплексные биотехнические мероприятия.

— Сейчас мы на снегоходах доставляем для животных на постоянные подкормочные места овес и замороженные овощи и фрукты. Подобных площадок в нашем парке восемь. Они пока запущены не все, потому что в «Анюйском» снег лег совсем недавно, — рассказал корреспонденту агентства старший госинспектор национального парка Виктор Боженко. — У каждого вида парнокопытных свои предпочтения. Зерновыми культурами питаются все животные, а вот овощи, помимо кабанов, любят косули и изюбры.

Помогают закупать подкормочный материал руководству парка спонсоры. На протяжении нескольких лет в организации подкормки копытных участвует партнер национального парка — ресторанный холдинг «Тигрус».

— Руководители холдинга Хенрик Винтер и его супруга Юлия любят путешествовать, и около пяти лет назад посетили наш парк, — уточняет руководитель филиала «Заповедное Приамурье» национального парка «Анюйский» Степан Кирилин. — После того, как супруги познакомились с нашими программами, направленными на экологическое просвещение граждан по сохранению копытных и тигра, решили в них тоже участвовать.

Третий год «Тигрус» выделяет средства на поддержание амурского хищника, на что направлен специальный благотворительный Tigrus Project, в рамках которого ежемесячно собираются в ресторанах холдинга «тигриные средства» и направляются в парк «Анюйский».

— В этом году «Тигрус» помог также улучшить условия труда наших инспекторов. На выделенные средства мы закупили спецодежду и бытовую утварь, требующуюся во время рейдов, а также продукты питания, — отметил Кирилин. — Взамен мы отправляем фотографии животных с ловушек, расставленных в нашем парке. За счет этого «Тигрус» привлекает новых посетителей в свои заведения.

Национальный парк «Анюйский» создан в декабре 2007 года, занимая 430 тыс. га площади на западном макросклоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй — крупного правого притока Амура.

Парк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с остальной частью ареала.