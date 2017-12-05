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03:47 (мск), источник: Восток Медиа

Морозы, сковавшие Приморье, удивляют даже синоптиков

В некоторых районах края температурный фон опустится до -37 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 54% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

Суровые зимние холода охватили Приморье. В ближайшие дни температурный фон будет держаться на 7 градусов ниже климатической нормы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода.ру», сегодня, 5 декабря, днём в средней тропосфере над югом дальневосточного региона будет смещаться высотный вихрь. Он вызовет местами небольшой снег. Фон дневных температур сохранится на уровне вчерашнего дня.

Во Владивостоке сегодня ожидается малооблачная и морозная погода. Температурный фон днём составит −10… −13 градусов, ночью — от -15 до -18.

Большую часть наступившей рабочей недели Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Небольшой снег местами возможен во вторник, 5 декабря, и в последний рабочий день — в пятницу, 8 декабря.

Температурный фон в течение всей недели существенно меняться не будет. Ночи ожидаются морозные: от -20 до -27, в горных районах до -37. В прибрежных районах будет немного теплее.

Кроме того, уточняют синоптики, среднесуточные температуры воздуха будут на 4−7 градусов ниже средних многолетних значений на эти даты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, то главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал о погоде первой декады декабря. По его словам в ближайшее время приличных снегопадов можно не ждать, но столбик термометра в отдельных районах может опуститься ниже -40 градусов.

К слову, продолжительные морозы наблюдаются в соседнем Хабаровске. Сильные холода не отпустят регион до конца декады.

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