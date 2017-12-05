В Хабаровске уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется ниже эпидпорога

Источник: РИА "Новости"

В дальневосточной столице за неделю выросло число заразившихся ОРВИ. Несмотря на это, уровень заболеваемости по-прежнему находится ниже эпидемического порога, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам главного специалиста отдела управления здравоохранения администрации Хабаровска Екатерины Царёвой, на прошлой отчётной неделе, с 20 по 26 ноября, около 3700 человек обратились в больницы и поликлиники с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Сейчас таких людей отмечается несколько больше.

«С 27 ноября по 3 декабря в Хабаровске зарегистрировано 3763 человека, которые обратились в городские медицинские учреждения с признаками ОРВИ. Из них 982 ребёнка в возрасте до двух лет, 1132 — от трёх до шести лет, 677 человек — от семи до 14 лет, остальным заболевшим от 15 и старше», — рассказала корреспонденту агентства Екатерина Царёва.

Она также добавила, что 39 жителей Хабаровска с признаками ОРВИ госпитализированы, 36 из них — дети в возрасте до двух лет. Случаев гриппа в городе пока не было: горожане обращались в медучреждения с подозрением на это заболевание, однако они не подтвердились.