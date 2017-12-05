Женщина впервые встала во главе хабаровского Совета ветеранов войны и труда

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске на должность председателя городского Совета ветеранов войны и труда впервые назначена женщина. Им стала Людмила Коробова. До назначения на новый пост она руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе дальневосточной столицы.

Людмила Коробова родилась в городе Иланске Красноярского края. В 1964 году, окончив институт и получив специальность провизора, поступила в Иркутский государственный медицинский институт. По распределению приехала в Хабаровск, где до 1968 года работала преподавателем в Хабаровском медицинском училище и в Хабаровском государственном педагогическом институте, а до 1998 года — заведующей аптекой в городе Хабаровске.

«В ветеранском движении Людмила Ивановна принимает участие с 2003 года. В 2010 году была избрана заместителем председателя Совета ветеранов Индустриального района, а в 2012 году — председателем Совета. По инициативе Людмилы Ивановны в Совете ветеранов Индустриального района была создана комиссия Народного контроля, которая занимается вопросами мониторинга цен на основные продукты питания, борется с несанкционированной торговлей и за чистоту дворовых территорий. Вопросы бытовой жизни ветеранов района также не остаются без внимания народных контролёров», — сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.