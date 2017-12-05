Женщина впервые встала во главе хабаровского Совета ветеранов войны и труда
Людмила Коробова до этого руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе города.
Людмила Коробова до этого руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе города.
В Хабаровске на должность председателя городского Совета ветеранов войны и труда впервые назначена женщина. Им стала Людмила Коробова. До назначения на новый пост она руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе дальневосточной столицы.
Людмила Коробова родилась в городе Иланске Красноярского края. В 1964 году, окончив институт и получив специальность провизора, поступила в Иркутский государственный медицинский институт. По распределению приехала в Хабаровск, где до 1968 года работала преподавателем в Хабаровском медицинском училище и в Хабаровском государственном педагогическом институте, а до 1998 года — заведующей аптекой в городе Хабаровске.
«В ветеранском движении Людмила Ивановна принимает участие с 2003 года. В 2010 году была избрана заместителем председателя Совета ветеранов Индустриального района, а в 2012 году — председателем Совета. По инициативе Людмилы Ивановны в Совете ветеранов Индустриального района была создана комиссия Народного контроля, которая занимается вопросами мониторинга цен на основные продукты питания, борется с несанкционированной торговлей и за чистоту дворовых территорий. Вопросы бытовой жизни ветеранов района также не остаются без внимания народных контролёров», — сообщили в
В период масштабного наводнения 2013 года Людмила Коробова работала в составе районной комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населению. Тогда она оперативно организовала работу председателей первичных ветеранских организаций по установлению местонахождения пенсионеров Индустриального района, проживавших в затопленных домах. Кроме того, при центрах социальной работы с населением она помогла наладить работу по приёму вещей для пострадавших от паводка жителей района.