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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

Женщина впервые встала во главе хабаровского Совета ветеранов войны и труда

Людмила Коробова до этого руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе города.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровске на должность председателя городского Совета ветеранов войны и труда впервые назначена женщина. Им стала Людмила Коробова. До назначения на новый пост она руководила аналогичной организацией в Индустриальном районе дальневосточной столицы.

Людмила Коробова родилась в городе Иланске Красноярского края. В 1964 году, окончив институт и получив специальность провизора, поступила в Иркутский государственный медицинский институт. По распределению приехала в Хабаровск, где до 1968 года работала преподавателем в Хабаровском медицинском училище и в Хабаровском государственном педагогическом институте, а до 1998 года — заведующей аптекой в городе Хабаровске.

«В ветеранском движении Людмила Ивановна принимает участие с 2003 года. В 2010 году была избрана заместителем председателя Совета ветеранов Индустриального района, а в 2012 году — председателем Совета. По инициативе Людмилы Ивановны в Совете ветеранов Индустриального района была создана комиссия Народного контроля, которая занимается вопросами мониторинга цен на основные продукты питания, борется с несанкционированной торговлей и за чистоту дворовых территорий. Вопросы бытовой жизни ветеранов района также не остаются без внимания народных контролёров», — сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

В период масштабного наводнения 2013 года Людмила Коробова работала в составе районной комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населению. Тогда она оперативно организовала работу председателей первичных ветеранских организаций по установлению местонахождения пенсионеров Индустриального района, проживавших в затопленных домах. Кроме того, при центрах социальной работы с населением она помогла наладить работу по приёму вещей для пострадавших от паводка жителей района.

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