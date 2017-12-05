«Конфликтного» тигра поймали в Хабаровском крае

Тигра отловили специалисты в Бикинском районе Хабаровского края. Произошло это недалеко от места, где около месяца назад полосатый хищник загрыз сборщика шишек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

По мнению охотоведов, тигр вел себя нестандартно. Предположительно, хищник убивал собак в поселениях на юге Хабаровского края и севере Приморья, поэтому ловили его специалисты из двух регионов. Попался зверь 30 ноября у самой границы с Приморским краем, в 10 километрах от села Светлогорье.

Сейчас тигр находится в реабилитационном центре «Утес». Эксперты собираются выяснить, не этот ли хищник растерзал сборщика дикоросов из Бикинского района.

«Данная проверка будет проведена, так сказать, на всякий случай, так как по косвенным признакам изъятый тигр вряд ли причастен к нападению. У тигра взяты все пробы, в ближайшее время они будут направлены на анализы, в том числе ДНК. Если тигр в ходе содержания в центре реабилитации “подтвердит”, что нападения на собак были вызваны причинами, не зависящими от него, то у него есть шанс вернуться в природу», — рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Специалисты полагают, что хищнику могло не хватать пищи.

«Одна из задач, на мой взгляд, стоящих перед специалистами — определение причин конфликтности тигров в конкретно взятом районе. Важным побудительным мотивом нападения хищников на домашних животных может являться недостаток или недоступность кормов, то есть диких копытных животных. Необходимо определить численность копытных на этой территории, чтобы понимать, хватает кормов или нет», — отметил руководитель отдела сохранения редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко.

Пока амурский тигр ведет себя адекватно — как дикий зверь, оказавшийся в неволе. Травм у животного нет. Его дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор. Решение примут после того, как будут получены все необходимые данные, включая анализы биоматериалов.