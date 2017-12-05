Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о результатах экспертизы крови актера Марьянова
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14«Мисс Вселенная — 2017»
04:02 (мск), источник: Вести Иркутск

90 тысяч жителей Иркутской области не смогут выехать за границу из-за долгов

90 тысяч жителей Прибайкалья не смогут выехать за границу. Если вовремя не оплатят долги. Выяснить — есть ли задолженность — не в аэропорту, а заранее можно 5 декабря.

Источник: Вести Иркутск

Специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области проведут горячую линию по вопросам ограничения права выезда за пределы России. Узнать про свои долги можно по телефонам, которые вы видите сейчас на экране, с 15 до 18 часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
В США запретили въезд гражданам шести стран
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Би-би-си: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь