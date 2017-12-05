90 тысяч жителей Иркутской области не смогут выехать за границу из-за долгов
90 тысяч жителей Прибайкалья не смогут выехать за границу. Если вовремя не оплатят долги. Выяснить — есть ли задолженность — не в аэропорту, а заранее можно 5 декабря.
90 тысяч жителей Прибайкалья не смогут выехать за границу. Если вовремя не оплатят долги. Выяснить — есть ли задолженность — не в аэропорту, а заранее можно 5 декабря.
Специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области проведут горячую линию по вопросам ограничения права выезда за пределы России. Узнать про свои долги можно по телефонам, которые вы видите сейчас на экране, с 15 до 18 часов.