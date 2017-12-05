Названа опасность постельного белья

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По словам исследователей, ежегодно в постели люди производят примерно 26 галлонов пота. В жаркие дни влажная простынь становится подходящей средой для роста и размножения микроорганизмов. Перьевые и синтетические подушки, которые используются 1,5−20 лет, содержат от четырех до 17 видов грибов.

В число микроорганизмов, обитающих в постели, могут входить не только те грибы, что живут на человеческом теле, но и те, что попадают туда с пыльцой, шерстью животных, частицами пыли и почвы. Всего за неделю количество микроорганизмов становится достаточно велико, чтобы вызвать аллергические реакции у человека.

Симптомы могут включать в себя боль в горле, приступы астмы и чихание.

Специалисты советуют хотя бы раз в неделю стирать постельное белье, что позволит избежать негативных последствий для здоровья.