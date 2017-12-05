Мальчик ослеп из-за халатности офтальмолога на Камчатке

По данным следствия, в декабре 2012 года в больницу обратилась горожанка со своим новорожденным сыном, у которого был риск развития ретинопатии — тяжелого заболевания глаз. Доктор, заявляют следователи, не выполнила должных диагностических процедур и отказалась как следует осмотреть пациента, объяснив это тем, что он спал. Кроме того, врач не взяла мальчика под наблюдение и не смогла диагностировать развитие заболевания и назначить лечение. Она указала, что младенец все еще находится в группе риска, но на момент исследования болезнь достигла уже третьей стадии.