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07:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители Первомайского района провели пикет против «черного снега»

Дома у реки, с видом на лес, райский уголок в экологически чистой зоне Первомайского района — вот ради чего жители микрорайона «Весенний» покупали здесь квартиры. А сегодня многие думают о переезде — дворы засыпает сажей. «Детям — чистый снег!» — с таким лозунгом люди вышли на пикет.

Источник: Вести - Новосибирск

Чёрные веснушки на лице и на макушке. Скажете, особенность внешности? Нет, это обычная сажа — результат пятиминутной прогулки: во дворе на Заречной — черные машины, черные дороги, черные снеговики.

Сегодня Саша и его друзья — румяные и чистые: ветра нет.

Анастасия Тимошенко, жительница микрорайона «Весенний»: «Сажа у нас повсюду — на подоконниках на полу… Самое ужасное, наверное, — в лёгких. Конечно, мы вынуждены каждый день стирать одежду. Ребенок, скатившийся с горки, рискует не отстирать рукавички. Заходишь в дом — страшное зрелище! В подъезде, у тебя в прихожей».

Во время загрузки произошла ошибка.

Дымит труба котельной электровозоремонтного завода. Работает на угле и мазуте. Превышение концентрации вредных выбросов в 10 раз, подтвердили экологи. Перевести котельную на газ обещают с 2011 года.

Татьяна Гаськова, жительница микрорайона «Весенний»: «Мне писали, что в 2014 году котельная перейдет на газ, потом — в 2015 году, что с 2016 года она полностью будет работать на газе. В 2017 году… да вот у меня тут ответ за подписью губернатора, что с третьего квартала основным видом топлива для электровозоремонтного завода будет газ. Ну, что? Настал новый отопительный сезон, а ничего не поменялось».

«Вести» обратились за комментариями к руководству завода. Котельную на самом деле переводят на газ, уже поставили новое оборудование, попытались запустить, но неожиданно обнаружили неисправность.

Татьяна Алексеева, пресс-секретарь ОАО «НЭРЗ»: «К сожалению, при проведении пусконаладочных работ вышел из строя силовой модуль частотного электропривода дутьевого вентилятора горелочного устройства котла. Сейчас ведутся работы по наладке оборудования. В итоге, запуск котла и переход на газовое оборудование планируется осуществить в конце декабря 2017 года».

Как раз к Новому году. Для жителей микрорайона это будет лучшим подарком.

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