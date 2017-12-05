МЧС предупреждает: выход на лед запрещен!

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области выход на лед в период ледостава, выезд транспортных средств на лед вне ледовых переправ, а также выход людей на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, являются административными правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области информирует, что открытых ледовых переправ в Новосибирской области пока нет.

В минувшие выходные были составлены два административных протокола за выезд транспортных средств на лед в Ордынском районе.

Согласно кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 1500 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 5 до 8 тысяч рублей.