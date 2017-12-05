МЧС предупреждает: выход на лед запрещен!
Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области сообщает, что период ледостава на водных объектах региона еще не закончился.
Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области сообщает, что период ледостава на водных объектах региона еще не закончился.
В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области выход на лед в период ледостава, выезд транспортных средств на лед вне ледовых переправ, а также выход людей на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, являются административными правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области информирует, что открытых ледовых переправ в Новосибирской области пока нет.
В минувшие выходные были составлены два административных протокола за выезд транспортных средств на лед в Ордынском районе.
Согласно кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц — от 1500 до 5000 рублей, на юридических лиц — от 5 до 8 тысяч рублей.
По данным, полученным из инспекторских участков ГИМС, толщина льда на водоемах Новосибирской области в среднем составляет 15−20 см. А это значит, что лед еще недостаточно крепкий и сохраняется опасность провала людей и техники. Главное управление МЧС России по Новосибирской области обращает особое внимание любителей рыбной ловли, что выход и выезд на лёд опасны и запрещены законом.