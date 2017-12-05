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04:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 20-ти остановок отремонтируют и благоустроят в Иркутске в 2018 году

На эти цели будет направлено около 8 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Свыше 20-ти остановочных пунктов общественного транспорта планируется отремонтировать и благоустроить в столице Приангарья в 2018 году. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. На эти цели из городского бюджета в следующем году будет направлено около 8 млн рублей. Средства будут выделены в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

По словам Елены Федоровой, планируется отремонтировать трамвайные остановки «Студгородок», «Релейный завод», «Роща Звездочка», «Кинотеатр Чайка», «Фабрика узоров» на Центральном рынке и другие. Новые павильоны появятся на «Спутнике», «улице Шмидта», «улице Гоголя», «Детской», «Площади декабристов», «Динамо», «Школе № 22».

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