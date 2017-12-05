Более 20-ти остановок отремонтируют и благоустроят в Иркутске в 2018 году
На эти цели будет направлено около 8 млн рублей.
На эти цели будет направлено около 8 млн рублей.
Свыше 20-ти остановочных пунктов общественного транспорта планируется отремонтировать и благоустроить в столице Приангарья в 2018 году. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. На эти цели из городского бюджета в следующем году будет направлено около 8 млн рублей. Средства будут выделены в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
По словам Елены Федоровой, планируется отремонтировать трамвайные остановки «Студгородок», «Релейный завод», «Роща Звездочка», «Кинотеатр Чайка», «Фабрика узоров» на Центральном рынке и другие. Новые павильоны появятся на «Спутнике», «улице Шмидта», «улице Гоголя», «Детской», «Площади декабристов», «Динамо», «Школе № 22».