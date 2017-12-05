Более 20-ти остановок отремонтируют и благоустроят в Иркутске в 2018 году

Свыше 20-ти остановочных пунктов общественного транспорта планируется отремонтировать и благоустроить в столице Приангарья в 2018 году. Об этом сказала заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. На эти цели из городского бюджета в следующем году будет направлено около 8 млн рублей. Средства будут выделены в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.