Проект дороги на Ольхоне разработает компания «РегионПроект»
Стоимость контракта составила около 14 млн рублей.
Стоимость контракта составила около 14 млн рублей.
Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон Иркутской области, с просьбой о строительстве которой местные жители обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, находится на стадии проектирования, сообщила
«В результате электронного аукциона победителем определено ООО “РегионПроект”. Стоимость контракта, заключенного до 2019 года, составила около 14 млн рублей», — говорится в сообщении.
Подрядчик должен выполнить проект дороги на участке с 124 по 153 км на Ольхоне.
После реконструкции 29 км дорога должна соответствовать IV технической категории, расчетная скорость на проектируемом участке — 80 км/час.
В начале августа Владимир Путин распорядился достроить дорогу на острове Ольхон на озере Байкал. Поручение он дал на совещании по экологическому развитию байкальской природной территории в ответ на высказывания губернатора Иркутской области Сергея Левченко о сложностях при строительстве дорог в природоохранной зоне.