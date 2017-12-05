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08:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Проект дороги на Ольхоне разработает компания «РегионПроект»

Стоимость контракта составила около 14 млн рублей.

Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон Иркутской области, с просьбой о строительстве которой местные жители обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, находится на стадии проектирования, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В результате электронного аукциона победителем определено ООО “РегионПроект”. Стоимость контракта, заключенного до 2019 года, составила около 14 млн рублей», — говорится в сообщении.

Подрядчик должен выполнить проект дороги на участке с 124 по 153 км на Ольхоне.

После реконструкции 29 км дорога должна соответствовать IV технической категории, расчетная скорость на проектируемом участке — 80 км/час.

В начале августа Владимир Путин распорядился достроить дорогу на острове Ольхон на озере Байкал. Поручение он дал на совещании по экологическому развитию байкальской природной территории в ответ на высказывания губернатора Иркутской области Сергея Левченко о сложностях при строительстве дорог в природоохранной зоне.

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