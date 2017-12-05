Проект дороги на Ольхоне разработает компания «РегионПроект»

Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон Иркутской области, с просьбой о строительстве которой местные жители обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, находится на стадии проектирования, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В результате электронного аукциона победителем определено ООО “РегионПроект”. Стоимость контракта, заключенного до 2019 года, составила около 14 млн рублей», — говорится в сообщении.

Подрядчик должен выполнить проект дороги на участке с 124 по 153 км на Ольхоне.

После реконструкции 29 км дорога должна соответствовать IV технической категории, расчетная скорость на проектируемом участке — 80 км/час.