Аренда леса в Приморье будет «прозрачной»
Вопросы предоставления в аренду лесных участков в Приморье обсуждались на состоявшейся в понедельник, 4 декабря, встрече первого
Вопросы предоставления в аренду лесных участков в Приморье обсуждались на состоявшейся в понедельник, 4 декабря, встрече первого
Вопросы предоставления в аренду лесных участков в Приморье обсуждались на состоявшейся в понедельник, 4 декабря, встрече первого
Как отметил Александр Костенко, работа по проведению аукционов на аренду лесных площадей должна быть в Приморье максимально прозрачной. Такая задача ставится сегодня перед краевым департаментом лесного хозяйства.
«Я благодарен вам за неравнодушие и за готовность вести совместную работу по проблемным вопросам», — обратился Александр Костенко к участникам встречи.
Руководитель рабочей группы «Общество и власть — прямой диалог» ОНФ в Приморье Юрий Логинов также отметил, что сегодня перед обществом стоит важная задача — охрана животного мира, в том числе через сохранение мест обитания животных — приморских лесов.
Александр Костенко подчеркнул, что в настоящее время профильному департаменту предстоит разработать план проведения аукционов по аренде лесных участков на 2018 год. Перед утверждением этого плана документ будет также обсуждаться с представителями WWF, ОНФ и жителями районов края.
«Интересы местных жителей должны обязательно учитываться», — акцентировал внимание Александр Костенко.
Отметим, 2017 год в России объявлен Годом экологии в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в регионе активное участие примут жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.
Михаил Грач.