Аренда леса в Приморье будет «прозрачной»

Источник: ДЕЙТА

Вопросы предоставления в аренду лесных участков в Приморье обсуждались на состоявшейся в понедельник, 4 декабря, встрече первого вице-губернатора края Александра Костенко с представителями Амурского филиала Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) и Общероссийского народного фронта, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как отметил Александр Костенко, работа по проведению аукционов на аренду лесных площадей должна быть в Приморье максимально прозрачной. Такая задача ставится сегодня перед краевым департаментом лесного хозяйства.

«Я благодарен вам за неравнодушие и за готовность вести совместную работу по проблемным вопросам», — обратился Александр Костенко к участникам встречи.

Как отметил директор Амурского филиала Всемирного фонда защиты дикой природы Пётр Осипов, организация не выступает против лесопользования, но оно должно быть рациональным. За рубками леса должен быть строгий контроль.

Руководитель рабочей группы «Общество и власть — прямой диалог» ОНФ в Приморье Юрий Логинов также отметил, что сегодня перед обществом стоит важная задача — охрана животного мира, в том числе через сохранение мест обитания животных — приморских лесов.

Александр Костенко подчеркнул, что в настоящее время профильному департаменту предстоит разработать план проведения аукционов по аренде лесных участков на 2018 год. Перед утверждением этого плана документ будет также обсуждаться с представителями WWF, ОНФ и жителями районов края.

«Интересы местных жителей должны обязательно учитываться», — акцентировал внимание Александр Костенко.

Отметим, 2017 год в России объявлен Годом экологии в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. В рамках Года экологии в Приморье утвержден план основных мероприятий по проведению Года экологии. Он включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. В реализации мероприятий в регионе активное участие примут жители края, а также общественные организации и представители бизнеса.