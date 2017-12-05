ККБ № 2 в Хабаровске: Кирилл Пошатаев вернулся в родную больницу и проводит операции
С выходом на работу министра здравоохранения Александра Витько замещавший его на время отпуска
С выходом на работу министра здравоохранения Александра Витько замещавший его на время отпуска
Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.
Кирилл Пошатаев, возглавлявший Минздрав Хабаровского края на время отпуска министра Александра Витько, вернулся к операциям в родной ККБ № 2. Вторая краевая больница — это дом родной для Кирилла Евгеньевича, и мы всегда рады такому пополнению, сообщила корр. ИА AmurMedia главный врач краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.
Как сообщила Наталья Гараева, с прошлой пятницы бывший министр здравоохранения Кирилл Пошатаев вновь работает в родной ККБ № 2.
— Кирилл Евгеньевич — ведущий нейрохирург, и таковым как был, так и остается. По Хабаровскому краю уж точно. Вторая краевая — это фактически его дом, поэтому мы с удовольствием приняли его, были очень рады, — сообщила Наталья Гараева. — Он вернулся и сразу приступил к операциям, и это, безусловно, пойдет на пользу и пациентам, и самому бывшему главному нейрохирургу края. Кирилл Евгеньевич находит огромное удовлетворение, работая в операционной. Ему есть что сказать молодым нейрохиругам, вообще создание нейрохирургической школы — это во многом заслуга и нашего руководителя.
Напомним, согласно распоряжению губернатора Кирилл Пошатаев, бывший главврач ККБ № 2, возглавлял краевой Минздрав лишь на период пребывания в отпуске министра Александра Витько. В понедельник Александр Витько приступил к работе.