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04:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

ККБ № 2 в Хабаровске: Кирилл Пошатаев вернулся в родную больницу и проводит операции

С выходом на работу министра здравоохранения Александра Витько замещавший его на время отпуска экс-глава ККБ № 2 вновь в операционной.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.

Кирилл Пошатаев, возглавлявший Минздрав Хабаровского края на время отпуска министра Александра Витько, вернулся к операциям в родной ККБ № 2. Вторая краевая больница — это дом родной для Кирилла Евгеньевича, и мы всегда рады такому пополнению, сообщила корр. ИА AmurMedia главный врач краевой клинической больницы № 2 Наталья Гараева.

Как сообщила Наталья Гараева, с прошлой пятницы бывший министр здравоохранения Кирилл Пошатаев вновь работает в родной ККБ № 2.

— Кирилл Евгеньевич — ведущий нейрохирург, и таковым как был, так и остается. По Хабаровскому краю уж точно. Вторая краевая — это фактически его дом, поэтому мы с удовольствием приняли его, были очень рады, — сообщила Наталья Гараева. — Он вернулся и сразу приступил к операциям, и это, безусловно, пойдет на пользу и пациентам, и самому бывшему главному нейрохирургу края. Кирилл Евгеньевич находит огромное удовлетворение, работая в операционной. Ему есть что сказать молодым нейрохиругам, вообще создание нейрохирургической школы — это во многом заслуга и нашего руководителя.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Кирилл Пошатаев, бывший главврач ККБ № 2, возглавлял краевой Минздрав лишь на период пребывания в отпуске министра Александра Витько. В понедельник Александр Витько приступил к работе.

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