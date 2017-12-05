ККБ № 2 в Хабаровске: Кирилл Пошатаев вернулся в родную больницу и проводит операции

— Кирилл Евгеньевич — ведущий нейрохирург, и таковым как был, так и остается. По Хабаровскому краю уж точно. Вторая краевая — это фактически его дом, поэтому мы с удовольствием приняли его, были очень рады, — сообщила Наталья Гараева. — Он вернулся и сразу приступил к операциям, и это, безусловно, пойдет на пользу и пациентам, и самому бывшему главному нейрохирургу края. Кирилл Евгеньевич находит огромное удовлетворение, работая в операционной. Ему есть что сказать молодым нейрохиругам, вообще создание нейрохирургической школы — это во многом заслуга и нашего руководителя.