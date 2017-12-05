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04:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Негласные рейды в общественном транспорте проводят в Хабаровске

Члены комиссии уже выявили несколько нарушений.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники управления транспорта администрации мэрии Хабаровска и представители районных комитетов проверяют культуру вождения экипажей общественного транспорта в городе. Еженедельные выезды проводятся исходя из полученных жалоб от пассажиров.

 — Проверки осуществляются на предмет транспортного законодательства: оценивается санитарное состояние транспортного средства, как подъезжает к остановке, оказывается ли помощь людям с ограниченными возможностями. На днях проверяли троллейбусы, так как до этого поступила информация, что они ходят не по расписанию. Однако никаких нарушений не было выявлено. Если же что-то обнаружится, то по горячим следам в предприятие будет направлено письмо с перечислением выявленных недостатков в работе. Руководство которой, в свою очередь, должно будет отчитаться о том, устранили ли недочеты, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления транспорта администрации города Хабаровска Ольга Симакова.

В ведомстве сообщают, что такие проверки проводились и раньше. Отличие теперь в том, что представители контрольной комиссии ездят в общественном транспорте негласно.

 — План рейдов расписан на месяц. Проверки проводятся еженедельно. Члены комиссии не выбирают конкретный рейс. Они, как и все пассажиры, стоят на остановке, дожидаются автобуса и негласно следят за исполнением обязанностей экипажем. На сегодняшний день было выявлено несколько незначительных нарушений, в частности то, что некоторые водители неправильно заезжают в остановочный карман. Акты по данным недочетам составлены, направлены руководству компаний. В конце месяца также будет проведено итоговое обсуждение с рассмотрением всех наблюдений, ошибок и их исправлений, — дополнила Ольга Симакова.

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