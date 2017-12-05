Негласные рейды в общественном транспорте проводят в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники управления транспорта администрации мэрии Хабаровска и представители районных комитетов проверяют культуру вождения экипажей общественного транспорта в городе. Еженедельные выезды проводятся исходя из полученных жалоб от пассажиров.

— Проверки осуществляются на предмет транспортного законодательства: оценивается санитарное состояние транспортного средства, как подъезжает к остановке, оказывается ли помощь людям с ограниченными возможностями. На днях проверяли троллейбусы, так как до этого поступила информация, что они ходят не по расписанию. Однако никаких нарушений не было выявлено. Если же что-то обнаружится, то по горячим следам в предприятие будет направлено письмо с перечислением выявленных недостатков в работе. Руководство которой, в свою очередь, должно будет отчитаться о том, устранили ли недочеты, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника управления транспорта администрации города Хабаровска Ольга Симакова.

В ведомстве сообщают, что такие проверки проводились и раньше. Отличие теперь в том, что представители контрольной комиссии ездят в общественном транспорте негласно.