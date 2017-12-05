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05:19 (мск), источник: Известия

Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе

Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе. Он отметил, что живет с ВИЧ с 2011 года.

Источник: РИА "Новости"

«Я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди», — заявил Красовский в интервью проекту ZAG.

Он отметил, что в России в настоящее время живет порядка 1,5 млн человек с ВИЧ. При этом лекарства, по словам Красовского, получают только 270 тыс.

Красовский возглавляет благотворительный фонд «СПИД. ЦЕНТР». Ранее он работал в издательском доме «Коммерсант», интернет-портале «Яндекс», газете «Вечерняя Москва» и на телеканале НТВ.

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