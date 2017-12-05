Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе
Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном
Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном
«Я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди», — заявил Красовский в интервью проекту ZAG.
Он отметил, что в России в настоящее время живет порядка 1,5 млн человек с ВИЧ. При этом лекарства, по словам Красовского, получают только 270 тыс.
Красовский возглавляет благотворительный фонд «СПИД. ЦЕНТР». Ранее он работал в издательском доме «Коммерсант»,