Журналист Антон Красовский рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе

Источник: РИА "Новости"

«Я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди», — заявил Красовский в интервью проекту ZAG.

Он отметил, что в России в настоящее время живет порядка 1,5 млн человек с ВИЧ. При этом лекарства, по словам Красовского, получают только 270 тыс.