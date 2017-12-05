Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
05:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярском детсаду прошёл спортивный праздник с Ю-Лайкой

Ю-Лайка посетила спортивный праздник в детском саду «Ньютошка». В дошкольных учреждениях Красноярска начался образовательный проект «Праздник с талисманом зимней Универсиады-2019 Ю-Лайкой». Главная задача — привлечь и малышей к этому международному событию.

«Праздник с Ю-Лайкой» — инициатива дирекции зимней Универсиады-2019. Организаторы поставили перед собой цель сделать даже самых маленьких красноярцев частью грандиозного спортивного события. Малыши из «Ньютошки» теперь больше знают о самой Универсиаде и о зимних видах спорта. Сценарий на заданную тему разработали педагоги дошкольного учреждения.

Во время прохождения спортивных квестов дети освоили лыжи и хоккей, узнали много интересных фактов о Студенческих играх. «Каждый из детей, увидев и потрогав инвентарь, познакомившись с талисманом, попросит родителей записать их в какую-нибудь спортивную секцию», — уверена старший воспитатель ДО «Ньютошка» Анна Соловей.

«Праздник с талисманом зимней Универсиады-2019 Ю-Лайкой» — пропаганда здорового образа жизни. Пока работает в тестовом режиме, а в следующем году каждый желающий сможет пригласить Ю-Лайку к детям.


Вадим КУЛИКОВ

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь