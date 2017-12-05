В красноярском детсаду прошёл спортивный праздник с Ю-Лайкой

«Праздник с Ю-Лайкой» — инициатива дирекции зимней Универсиады-2019. Организаторы поставили перед собой цель сделать даже самых маленьких красноярцев частью грандиозного спортивного события. Малыши из «Ньютошки» теперь больше знают о самой Универсиаде и о зимних видах спорта. Сценарий на заданную тему разработали педагоги дошкольного учреждения.



Во время прохождения спортивных квестов дети освоили лыжи и хоккей, узнали много интересных фактов о Студенческих играх. «Каждый из детей, увидев и потрогав инвентарь, познакомившись с талисманом, попросит родителей записать их в какую-нибудь спортивную секцию», — уверена старший воспитатель ДО «Ньютошка» Анна Соловей.



«Праздник с талисманом зимней Универсиады-2019 Ю-Лайкой» — пропаганда здорового образа жизни. Пока работает в тестовом режиме, а в следующем году каждый желающий сможет пригласить Ю-Лайку к детям.





Вадим КУЛИКОВ



