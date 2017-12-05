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05:17 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске прошёл всероссийский фестиваль «Nauka 0+»

Посетить планетарий, научиться оказывать первую помощь, провести опыты под микроскопом и определиться с будущей профессией — всё это могли сделать красноярцы на фестивале «Наука 0+». Большой праздник науки продлился два дня и собрал на своих площадках десятки тысяч горожан.

Интерактивная выставка «Город открытий» — кульминация фестиваля «Наука 0+». На каждой локации кипит работа. Пожалуй, только здесь можно попробовать сконструировать детали для робота, запустить квадрокоптер, уничтожить вирус, пройти экскурсию в очках виртуальной реальности.

Одним из организаторов наряду с правительством края, МГУ имени Ломоносова и Сибирским федеральным университетом традиционно выступает компания «Норникель». «Нам важно, чтобы в мир науки и инженерии приходила молодёжь, которая думала и развивала технологии будущего, и в этом смысле фестиваль является очень хорошим инструментом», — подчеркнул начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

Впервые в истории фестиваля была организована программа «Город профессий», где любой старшеклассник мог пройти профориентационный тест и понять, в какой специальности он может быть успешен. «Современный мир развивается настолько быстро, что родитель уже не может подсказать своему ребёнку, куда идти. И фестиваль — это та точка входа, где и ребёнок, и его родитель, и студент, и аспирант, и даже научный сотрудник может заглянуть чуть-чуть в будущее и понять, что будет востребовано», — отметил руководитель дирекции всероссийского фестиваля «Nauka 0+» Леонид Гусев.

Специальным пунктом программы фестиваля стала футуристическая технопати в детском парке «Кванториум», в лабораториях которого можно было, например, вырастить кристаллы, распечатать модели на 3D-принтере и вместе с фантастическими персонажами на один вечер перенестись в будущее.


Вероника УСКОВА

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