В Заозёрном открылся единый расчётно-кассовый центр ЖКХ

Основная идея Энергосбыта — вернуться к единой квитанции за все услуги ЖКХ. Сегодня жители края получают несколько платёжек от ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а это лишние расходы на доставку, да и людям приходится оплачивать квитанции по разным офисам.



«Не надо нигде бегать по кабинетам, все вопросы будут решаться здесь. Это ровно то, что мы продолжаем делать, и к такому же стандарту будем приводить все офисы Красноярскэнергосбыта», — пояснил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.



Около года назад такой же офис был открыт в Кодинске. Следом — в Бородине, Боготоле, Большемуртинском и Сухобузимском районах. Уже отмечено: платить люди стали исправнее, долгов стало меньше. «Весь поступивший платёж разойдётся в равных пропорциональных долях от дебиторской задолженности непосредственно на услуги теплоснабжения, водоснабжения горячего и холодного, и водоотведения», — пояснил директор МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» г. Заозёрный Максим Кунгуров.



«У нас много муниципальных квартир, мы, наверное, сейчас поотрабатываем и тоже отдадим им, для того чтобы платить за муниципальное жильё в одном месте», — сказал глава Заозёрного Юрий Миклин.



Как раз эти центры и будут аккумулировать весь пакет жилищно-коммунальных услуг — от электроэнергии до капремонта и водоотведения. Выгода населения — не только одна квитанция на всё, но и виртуальная приёмная, и возможность он-лайн платежей через единый сервис.



В «Красноярскэнергосбыте» посчитали такой опыт достаточно удачным. В течение ближайших 3−4 лет такие же единые расчётно-кассовые центры появятся на всех территориях Красноярского края.





Дмитрий БЫЗОВ



