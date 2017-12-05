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05:21 (мск), источник: Восток Медиа

Несколько тысяч тюльпанов отправили на зимовку в Хабаровске

Луковицы цветов будут храниться в холодильных установках до февраля.

В дальневосточной столице готовятся не только к Новому году, но и к 8 марта. Специалисты «Горзеленстроя» отправили на зимовку 12 тысяч тюльпанов. В продаже цветы появятся в начале марта 2018 года.

Сейчас луковицы «зимуют» в холодильниках, в тепло их вернут только в феврале. Цветы находятся в специальных ящиках с почвой, наполненной необходимыми минералами микроэлементами. После того, как тюльпаны окажут в помещении с более высокой температурой, они начнут активно расти и зацветут аккурат к международному женскому дню.

«Мы делаем ставку на покупку луковиц. Предпочтение отдаём голландским. Мы давно взяли всё разноцветие, поэтому широкая гамма цветов будет представлена, как и в прошлом году», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв.

Цены на местные цветы будут ниже тех, что выставляют торговцы на цветочных складах и в магазинах. В «Горзеленстрое» свою продукцию считают не только красивой, но и конкурентоспособной. Агентство писало, что тюльпаны на предприятии выращивают уже третий год подряд. Кроме стандартных красных, белых и жёлтых цветов, из питомников заказывают сиреневые, розовые и даже двухцветные.

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