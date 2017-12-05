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07:47 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня в Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед

Сегодня, 5 декабря, днем в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 87% 769 мм рт. ст. 3 м/с

Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до -5°, ночью -от -3 до -8°, сообщает «Башгидромет».

В последующие два дня характер погоды сохранится. 6 и 7 декабря синоптики прогнозируют слабую метель и снежные заносы на дорогах.

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