Сегодня в Башкирии ожидаются мокрый снег и гололед
Сегодня, 5 декабря, днем в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед.
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Сегодня, 5 декабря, днем в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, слабый гололед.
Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до -5°, ночью -от -3 до -8°, сообщает «Башгидромет».
В последующие два дня характер погоды сохранится. 6 и 7 декабря синоптики прогнозируют слабую метель и снежные заносы на дорогах.