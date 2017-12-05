Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Как выбрать правильный фейерверк?

Сложно представить себе Новый год без фейерверка. Некоторые любят запускать праздничные салюты ровно в 12:00 часов ночи. Другие ждут наступления Нового года, поздравляют друг друга и отправляются на улицу запускать фейерверки. Так или иначе, каждый старается устроить яркое и запоминающееся шоу для своих друзей и семьи.

Однако, фейерверк — это не только ярко и красиво, но еще и опасно. Как выбрать такой фейерверк, чтобы не испортить никому праздник, узнавал kuzbass.aif.ru.

Как правило, каждый год специалисты МЧС проверяют магазины, которые реализуют фейерверки и другую пиротехнику. В прошлом году в области 159 магазинов официально торговали пиротехническими изделиями. Нарушений при проверках ни в одном из них обнаружено не было. Но даже если вы купили фейерверк в проверенном месте, не стоит забывать о правилах безопасности. Помните об опасной зоне, внутри которой нельзя находиться во время работы фейерверка, чтобы не получить травм. Диаметр опасной зоны указан на упаковке и может варьироваться от 5 до 30 м для бытовых фейерверков.

Сейчас на рынке можно найти фейерверки на любой вкус, от петард и бенгальских огней до ракет и салютных батарей. При использовании любого фейерверка всегда нужно придерживаться правил безопасности:

Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию. До праздника его нужно хранить в сухом и холодном помещении, чтобы он не воспламенился. Запускать фейерверк необходимо на площадке, которая находится не ближе 100 м от зданий и объектов, которые могут загореться. Никогда не наклоняйтесь над фейерверком, когда поджигаете его. Сразу же необходимо отойти на безопасное расстояние. Если фейерверк не сработал, подходить к нему можно только спустя 10 минут, так как есть вероятность запоздалого взрыва. Перед розжигом тщательно зафиксируйте фейерверк, чтобы он не опрокинулся на бок. И, конечно же, необходимо следить за детьми и не позволять им самим поджигать фейерверки и играть с пиротехникой.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь