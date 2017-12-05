Как выбрать правильный фейерверк?

Сложно представить себе Новый год без фейерверка. Некоторые любят запускать праздничные салюты ровно в 12:00 часов ночи. Другие ждут наступления Нового года, поздравляют друг друга и отправляются на улицу запускать фейерверки. Так или иначе, каждый старается устроить яркое и запоминающееся шоу для своих друзей и семьи.

Однако, фейерверк — это не только ярко и красиво, но еще и опасно. Как выбрать такой фейерверк, чтобы не испортить никому праздник, узнавал kuzbass.aif.ru.

Как правило, каждый год специалисты МЧС проверяют магазины, которые реализуют фейерверки и другую пиротехнику. В прошлом году в области 159 магазинов официально торговали пиротехническими изделиями. Нарушений при проверках ни в одном из них обнаружено не было. Но даже если вы купили фейерверк в проверенном месте, не стоит забывать о правилах безопасности. Помните об опасной зоне, внутри которой нельзя находиться во время работы фейерверка, чтобы не получить травм. Диаметр опасной зоны указан на упаковке и может варьироваться от 5 до 30 м для бытовых фейерверков.

Сейчас на рынке можно найти фейерверки на любой вкус, от петард и бенгальских огней до ракет и салютных батарей. При использовании любого фейерверка всегда нужно придерживаться правил безопасности:

Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию. До праздника его нужно хранить в сухом и холодном помещении, чтобы он не воспламенился. Запускать фейерверк необходимо на площадке, которая находится не ближе 100 м от зданий и объектов, которые могут загореться. Никогда не наклоняйтесь над фейерверком, когда поджигаете его. Сразу же необходимо отойти на безопасное расстояние. Если фейерверк не сработал, подходить к нему можно только спустя 10 минут, так как есть вероятность запоздалого взрыва. Перед розжигом тщательно зафиксируйте фейерверк, чтобы он не опрокинулся на бок. И, конечно же, необходимо следить за детьми и не позволять им самим поджигать фейерверки и играть с пиротехникой.