Как выбрать правильный фейерверк?

Сложно представить себе Новый год без фейерверка. Некоторые любят запускать праздничные салюты ровно в 12:00 часов ночи. Другие ждут наступления Нового года, поздравляют друг друга и отправляются на улицу запускать фейерверки. Так или иначе, каждый старается устроить яркое и запоминающееся шоу для своих друзей и семьи.
Однако, фейерверк — это не только ярко и красиво, но еще и опасно. Как выбрать такой фейерверк, чтобы не испортить никому праздник, узнавал kuzbass.aif.ru.
Как правило, каждый год специалисты МЧС проверяют магазины, которые реализуют фейерверки и другую пиротехнику. В прошлом году в области 159 магазинов официально торговали пиротехническими изделиями. Нарушений при проверках ни в одном из них обнаружено не было. Но даже если вы купили фейерверк в проверенном месте, не стоит забывать о правилах безопасности. Помните об опасной зоне, внутри которой нельзя находиться во время работы фейерверка, чтобы не получить травм. Диаметр опасной зоны указан на упаковке и может варьироваться от 5 до 30 м для бытовых фейерверков.
Сейчас на рынке можно найти фейерверки на любой вкус, от петард и бенгальских огней до ракет и салютных батарей. При использовании любого фейерверка всегда нужно придерживаться правил безопасности: