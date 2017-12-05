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05:59 (мск), источник: РИА Новости

Генетики рассказали, почему не работают диеты

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Результативность той или иной диеты зависит от генетики конкретного человека, к такому выводу пришли исследователи из университета Texas A&M, их работа опубликована в журнале Genetics.

Источник: Reuters

На проведение исследования ученых побудили данные, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на широкое распространение разнообразных диет и государственных программ по поддержке здорового образа жизни, число американцев с ожирением растет. Исследователи предположили, что в основе того, как организм реагирует на тот или иной тип питания, лежат индивидуальные генетические особенности.

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Ученые использовали искусственно выведенные линии лабораторных мышей с четырьмя разными генетическими типами. Грызуны получали четыре наиболее распространенных вида человеческого питания — «западный» (богатый жирами и очищенными углеводами), кетогенный (с высоким содержанием жиров, белков, и низким — углеводов), средиземноморский (зерновые и экстракт красного вина), японский (рис и экстракт зеленого чая).

После шести месяцев наблюдений ученые зафиксировали разное влияние диет на различные генетические группы. Так, три группы мышей, употреблявшие средиземноморскую диету, оказались здоровыми, а у четвертой она вызвала ожирение и нарушение обмена веществ. Грызуны одной из групп оставались здоровыми, потребляя все виды питания кроме японской, — из-за нее у мышей начала отказывать печень.

Хуже других отразился на всех группах мышей американский тип питания. В двух группах у животных началось ожирение. У мышей из других групп зафиксировали увеличение количества жира в печени.

Авторы исследования уверены, что полученные данные говорят о том, что универсальной диеты, подходящей всем, не существует.

В планах ученых — создание генетического теста, который позволил бы разрабатывать персонализированную диету на основании информации в ДНК человека.

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