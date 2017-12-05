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05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Акция по профилактике ВИЧ в Приморье прошла успешно

Приморье поддержало всероссийскую акцию по профилактике ВИЧ, об этом «Deita. ru» сообщили в краевой администрации.

Накануне в России прошла акция «Остановим эпидемию ВИЧ-инфекции». В крае ее поддержали более 400 молодых людей, больная часть из них — студенты. По словам организаторов, основные задачи — привлечение внимания общества к проблеме СПИДа и ВИЧ, а также формирование у молодежи правильных поведенческих навыков.

Как рассказали в приморском департаменте здравоохранения, несколько дней организаторы посещали различные учебные заведения, в частности ссузы и вузы. Были проведены интересные и, что самое важное, актуальные беседы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.

«Наша задача — охватить как можно больше ребят, чтобы ответить на самые распространенные вопросы о ВИЧ/СПИД и развеять мифы об этой опасной болезни», — сообщили организаторы.

Ключевое мероприятие акции прошло в студенческом клубе «Паллада» Дальневосточного рыбохозяйственного университета. Здесь собралось около 400 студентов из различных учебных заведений края.

Молодым людям рассказали о значимости ведения здорового образа жизни, способах профилактики ВИЧ-инфекции, формировании личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью.

По словам заведующей отделом методической и профилактической работы Центра СПИД Анастасии Черниковой, встреча в Дальрыбвтузе стала одним из основных и массовых мероприятий акции.

По результатам работы, можно уверенно говорить, что акция в Приморье удалась.

Екатерина Лапкина.

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