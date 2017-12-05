«Исторический квартал» Красноярска начали реконструировать

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MU1rQya-YY8?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске началась реконструкция объектов культурного наследия в рамках проекта «Исторический квартал». Строители уже начали вывозить мусор из домов, обдирать штукатурку и старые обои.

Историки и проектировщики уже завершают работу над архитектурным обликом этого места. Все должно быть закончено к концу декабря, так как для проведения работ по реставрации еще необходимо получить разрешение. В мэрии сообщили, что фасады домов на улице Горького обновят к концу 2018.

По задумке проектировщиков, отрезок между улицами Бограда и Карла Маркса превратиться в общественное пространство. Проехать там смогут только спецмашины. Для других автомобилистов данный участок будет закрыт.

«Будет наведен порядок в отметках дороги, она будет ниже примерно на полтора метра. Таким образом, мы обеспечим сохранность территории памятников, то есть не будет сходить вода и так далее. Естественно, будет озеленение существенно добавлено. Благоустройство, мощение, элементы малых архитектурных форм, освещение», — прокомментировал архитектор Борис Шаталов.