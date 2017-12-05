«Исторический квартал» Красноярска начали реконструировать
Отремонтировать фасады зданий надеются до конца 2018 года.
Отремонтировать фасады зданий надеются до конца 2018 года.
В Красноярске началась реконструкция объектов культурного наследия в рамках проекта «Исторический квартал». Строители уже начали вывозить мусор из домов, обдирать штукатурку и старые обои.
Историки и проектировщики уже завершают работу над архитектурным обликом этого места. Все должно быть закончено к концу декабря, так как для проведения работ по реставрации еще необходимо получить разрешение. В мэрии сообщили, что фасады домов на улице Горького обновят к концу 2018.
По задумке проектировщиков, отрезок между улицами Бограда и Карла Маркса превратиться в общественное пространство. Проехать там смогут только спецмашины. Для других автомобилистов данный участок будет закрыт.
«Будет наведен порядок в отметках дороги, она будет ниже примерно на полтора метра. Таким образом, мы обеспечим сохранность территории памятников, то есть не будет сходить вода и так далее. Естественно, будет озеленение существенно добавлено. Благоустройство, мощение, элементы малых архитектурных форм, освещение», — прокомментировал архитектор Борис Шаталов.
В мэрии добавили, что стоимость реконструкции объектов исторического наследия в среднем в 1,5−2 раза выше, чем реконструкция обычных зданий. Самое дешевое здание стоит порядка 5 млн рублей, самое дорогое — около 25 млн рублей. Все расходы взял на себя частный инвестор.