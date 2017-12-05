Рост заболеваемостью ОРВИ наблюдается в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Иркутской области находится на неэпидемическом уровне. Тем не менее, почти во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболеваемости. За прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 15199 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 12 тысяч среди детей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии.

«В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых симптомах заболеваний, вызывайте врача на дом. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение», — говорится в сообщении.