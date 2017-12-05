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06:18 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске трамваи и троллейбусы теперь ходят по-зимнему

Расписание движения изменилось на период холодов.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице на зиму изменилось расписание движения электротранспорта. Теперь трамваи и троллейбусы будут отправляться в последний рейс не так поздно, как это было в тёплое время года, однако из аэропорта завершающий вагон будет отправляться в 22 часа.

Как сообщают в управлении транспорта администрации Хабаровска, расписание движения изменилось по трамвайному маршруту № 5, который следует от остановки «Посёлок Кирова» до железнодорожного вокзала. Из Краснофлотского района города в будние дни отправление последнего рейса будет в 20:21, в выходные дни — в 20:14. До парка имени Гагарина крайний трамвай будет выезжать в 20:45, в субботу и воскресенье — в 20:44. В обратном направлении последний рейс до конечной остановки будет отправляться с Железнодорожного вокзала в 19:55, до школы № 38 в будние дни — в 20:25, в выходные — в 20:30;.

Изменилось также движение троллейбуса № 1. По будням последняя единица транспорта поедет с Комсомольской площади до аэропорта в 22:11, по выходным — в 21:54. Из центра до троллейбусного депо крайний отправится в 22:43, в субботу и воскресенье — в 22:39. В обратном направлении последний рейс из воздушной гавани до Комсомольской площади будет отъезжать в 22:00, в выходные дни — на минуту позже, до троллейбусного депо — в 22:48, а в субботу и воскресенье — в 22:31.

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