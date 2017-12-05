В Хабаровске трамваи и троллейбусы теперь ходят по-зимнему

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице на зиму изменилось расписание движения электротранспорта. Теперь трамваи и троллейбусы будут отправляться в последний рейс не так поздно, как это было в тёплое время года, однако из аэропорта завершающий вагон будет отправляться в 22 часа.

Как сообщают в управлении транспорта администрации Хабаровска, расписание движения изменилось по трамвайному маршруту № 5, который следует от остановки «Посёлок Кирова» до железнодорожного вокзала. Из Краснофлотского района города в будние дни отправление последнего рейса будет в 20:21, в выходные дни — в 20:14. До парка имени Гагарина крайний трамвай будет выезжать в 20:45, в субботу и воскресенье — в 20:44. В обратном направлении последний рейс до конечной остановки будет отправляться с Железнодорожного вокзала в 19:55, до школы № 38 в будние дни — в 20:25, в выходные — в 20:30;.