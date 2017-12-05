Улицу Чкалова в Красноярске открыли для проезда

Улицу Чкалова открыли для транспорта. Теперь автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.

Открыть дорогу обещали еще 28 июня, но проезд был перекрыт бетонными блоками, которые убрали только в начале декабря.

Улицу Чкалова закрыли в мае этого года из-за строительства развязки четвертого моста в районе улицы Волочаевская. Там должны были прокладывать сети.

После того, как проезд был перекрыт, автомобилисты начали объезжать место строительства через дворы. Жители домов по ул. Бебеля писали заявление в правоохранительные органы. Они просили наказать подрядчика СК «Сибиряк» за то, что тот «не обеспечил безопасность дорожного движения при строительстве дорог». Полицейские даже штрафовали компанию.