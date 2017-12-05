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06:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Чкалова в Красноярске открыли для проезда

Дорогу перекрывали из-за строительства ул. Волочаевской.

Улицу Чкалова открыли для транспорта. Теперь автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.

Открыть дорогу обещали еще 28 июня, но проезд был перекрыт бетонными блоками, которые убрали только в начале декабря.

Улицу Чкалова закрыли в мае этого года из-за строительства развязки четвертого моста в районе улицы Волочаевская. Там должны были прокладывать сети.

После того, как проезд был перекрыт, автомобилисты начали объезжать место строительства через дворы. Жители домов по ул. Бебеля писали заявление в правоохранительные органы. Они просили наказать подрядчика СК «Сибиряк» за то, что тот «не обеспечил безопасность дорожного движения при строительстве дорог». Полицейские даже штрафовали компанию.

Напомним, в 2018 году на улице Волочаевской планируется закончить первый этап строительства съезда с четвертого моста. Выезд на левый берег будет шестиполосным.

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